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Bayram tatilinden önce hediyenizi seçin hem bayram sevincini hem de Anneler Günü mutluluğunu bir arada yaşayın
ANNELER GÜNÜ HEDİYELERİNİ KEŞFET
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Anneler Günü’nde
Dünyanın en güzel annesi için en kalıcı ve özel hediyeler Zen Pırlanta'da
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Anneler Günü'ne Özel %50 İndirimli Pırlantalar
Altın Pırlanta Bileklik
Altın Pırlanta Bileklik

0.24 Karat Altın Pırlanta Bileklik

Ürün Kodu: 3001095650
%50
10.320 TL 5.160 TL
Markiz Kesim Altın Pırlanta Küpe
Markiz Kesim Altın Pırlanta Küpe

0.62 Karat Markiz Kesim Altın Pırlanta Küpe

Ürün Kodu: 3001111181
%50
22.125 TL 11.070 TL
Altın Pırlantalı Ametist Yüzük
Altın Pırlantalı Ametist Yüzük
Altın Pırlantalı Ametist Yüzük
Altın Pırlantalı Ametist Yüzük

1.35 Karat Altın Pırlantalı Ametist Yüzük

Ürün Kodu: 3000901700
%50
15.000 TL 7.500 TL
Baget Altın Pırlanta Küpe
Baget Altın Pırlanta Küpe

0.87 Karat Baget Altın Pırlanta Küpe

Ürün Kodu: 3001126139
%50
36.375 TL 18.180 TL
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Zen Pırlanta

YÜZÜK
Zen Pırlanta

KOLYE
Zen Pırlanta

BİLEKLİK
Zen Pırlanta

SETLER
Zen Pırlanta

FOREVERMARK
Bu Anneler Günü öncekilerden farklı! Hem bayram sevincini hem de Anneler Günü mutluluğunu bir arada yaşıyoruz. Siz de 28 Nisan’a kadar hediyenizi seçin ve mutluluğunuzu ikiye katlayın.
Tiamo Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Tiamo Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Tiamo Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Tiamo Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Tiamo Tektaş Altın Pırlanta Yüzük

0.07 Karat Tiamo Tektaş Altın Pırlanta Yüzük

Ürün Kodu: 3000539311
%40
6.150 TL 3.680 TL
Aşk Pusulası 5 Taş Altın Pırlanta Yüzük
Aşk Pusulası 5 Taş Altın Pırlanta Yüzük
Aşk Pusulası 5 Taş Altın Pırlanta Yüzük
Aşk Pusulası 5 Taş Altın Pırlanta Yüzük
Aşk Pusulası 5 Taş Altın Pırlanta Yüzük

0.50 Karat Aşk Pusulası 5 Taş Altın Pırlanta Yüzük

Ürün Kodu: 3000539288
%50
25.200 TL 12.580 TL
Eros Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Eros Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Eros Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Eros Tektaş Altın Pırlanta Yüzük
Eros Tektaş Altın Pırlanta Yüzük

0.15 Karat Eros Tektaş Altın Pırlanta Yüzük

Ürün Kodu: 3000539344
%40
11.000 TL 6.580 TL
Hızlı Gönderi
Altın Pırlanta Bileklik
Altın Pırlanta Bileklik
Altın Pırlanta Bileklik

0.06 Karat Altın Pırlanta Bileklik

Ürün Kodu: 3001111180
%20
İndirim
4.500 TL 3.600 TL
Baget Altın Pırlanta Kolye
Baget Altın Pırlanta Kolye
Baget Altın Pırlanta Kolye
Baget Altın Pırlanta Kolye

0.12 Karat Baget Altın Pırlanta Kolye

Ürün Kodu: 3000950946
%50
İndirim
9.400 TL 4.680 TL
Altın Pırlanta Kolye
Altın Pırlanta Kolye
Altın Pırlanta Kolye
Altın Pırlanta Kolye
Altın Pırlanta Kolye
Altın Pırlanta Kolye

0.18 Karat Altın Pırlanta Kolye

Ürün Kodu: 3000574612
%20
İndirim
14.070 TL 11.250 TL
Altın Pırlanta Küpe
Altın Pırlanta Küpe
Altın Pırlanta Küpe

0.05 Karat Altın Pırlanta Küpe

Ürün Kodu: 3001076196
%50
İndirim
5.400 TL 2.680 TL

Tümü için tıklayın

içiniçin

TL'ye kadar

hediyesi

Zen pırlanta

Bölümler
Parmakta kaç karat nasıl görünür?

Parmakta kaç karat nasıl görünür?

Tıklayın
Acelem var. Hangi ürünleri hızlı gönderebilirsiniz?

Acelem var. Hangi mücevherleri hızlı gönderebilirsiniz?

Tıklayın
Ürünümün Garanti Kaydını Nasıl Yapabilirim?

Pırlantamın garanti kaydını nasıl yapabilirim?

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Sosyal Medyada Paylaşılanlar
Altın Pırlanta Yüzük

0.30 Karat Altın Pırlanta Yüzük

Ürün Kodu: 3000799560
%20
İndirim
18.750 TL 15.000 TL
Altın Pırlanta Küpe

0.30 Karat Altın Pırlanta Küpe

Ürün Kodu: 3000799565
%20
İndirim
20.250 TL 16.200 TL
Altın Pırlanta Göz Bileklik

0.30 Karat Altın Pırlanta Göz Bileklik

Ürün Kodu: 3000505662
%20
İndirim
20.370 TL 16.290 TL
Kurdele Altın Pırlanta Yüzük

0.30 Karat Kurdele Altın Pırlanta Yüzük

Ürün Kodu: 3000398785
%20
İndirim
39.045 TL 31.230 TL
Altın Pırlanta Yüzük

0.30 Karat Altın Pırlanta Yüzük

Ürün Kodu: 3000799566
%20
İndirim
34.320 TL 27.450 TL
Reina Altın Pırlanta Bileklik - sağdaki

0.30 Karat Reina Altın Pırlanta Bileklik - sağdaki

Ürün Kodu: 3001141299
%20
İndirim
21.600 TL 17.280 TL

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